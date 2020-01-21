بالفيديو.. المرزوقي: لن يتضرر المبتعثين من نظام سفير 2 وسنحل الأزمة خلال أسبوعين 

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار:” لن يتضرر المبتعثين من نظام سفير 2 “، مؤكدا:”سنحل هذه الأزمة خلال أسبوعين “.

وأضاف المرزوقي خلال اتصال هاتفي ببرنامج “معالي المواطن: ” إذا تأخر طلب ملتعث واحد سأتحمل المسؤولية “، مؤكدا:”حضرت لأمريكا من أجل خدمة المبتعثين وزملائي في الملحقية”.

وحول طرد المبتعثين من الملحقية، رد المرزوقي، قائلا:” أنا موجود في الملحقية.. والملحقية عندها بريك من 12:30 ل1:30 وبعد هذا الوقت الطلاب يرجعون للملحقية مرة أخري”، مضيفا:” اعتذر من كل طالب تأثر من نظام سفير2″.

https://mobile.twitter.com/Ma3alialMowaten/status/1219683762545610752?s=20