«عطوان» عراب إيران يعترف بالتنازل عن وطنه مقابل صفقة مع إسرائيل

طهران(صدى):

اعترف الصحفي عبدالباري عطوان ، عراب إيران المتلون، إنه عقد صفقة مع إسرائيل مقابل عدم عودته إلى فلسطين مرة أخرى.

وقال “عطوان” الصحفي المتلون كالحرباء في مذكراته أنه تعهّد لإسرائيل بعدم العودة إلى فلسطين مقابل السماح له بالهجرة للعمل، وتسلسله الوظيفي.

وكشف إن إسرائيل ساعدته في أن يتدرج في الوظائف كالتالي: عامل في مصنع صلصة بندورة/ بالأردن، عامل رش مبيدات حشرية/ الأردن، سائقاً وموزعاً للحلويات على الدكاكين/ الأردن، إلى أن وصل ليكون كاتباً وصحفياً بالسعودية.

ويواصل عراب إيران الذي باع وطنه التودد إلى إيران والمرشد الإيراني خامنئي وتجميل وجه إيران الشيطاني، وفي المقابل يضرب في المملكة بقلمه المتلون.

ووصف “عطوان” الإرهابي قاسم سليمان مؤخرًا بأنه شهيد، محاولًا التذلل لإيران والتقرب من أقدام خامنئي، لتحقيق مصالح خاصة بالتأكيد.