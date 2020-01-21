 العدل: لا يجوز إقرار الوكيل عن موكله في حالة واحدة

فهد القزيز(صدى):

أوضح برنامج تعريف أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء: ” أن كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه في الجلسة ذاتها “.

وأضاف برنامج تعريف:” كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعي به ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكالة “.

وتابع برنامج تعريف عبر حسابه الرسمي بموقع “ تويتر ”: ” إذا الوكالة عن شركة أو جمعية أو مؤسسة، فلا بد أن تكون وكالة من المفوض في عقد التأسيس أو التسجيل “.