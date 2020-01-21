سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى المملكة

رافع فريح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة, مدير عام التعليم المنطقة عثمان العثمان, يرافقه عددا من الطلاب بمناسبة حصولهم على مراكز متقدمة وجوائز في عدد من المسابقات على مستوى المملكة.

وهنأ سموه الطلاب بهذا الإنجاز، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح ، ومؤكدا أن المشاركة والمنافسة بهذه المسابقات تسهم في الارتقاء بالمستوى المعرفي للطلاب وتغرس في نفوسهم مفهوم المنافسة ومواجهة العوائق والصعاب والتحديات.

ولفت سموه الانتباه إلى أن مستقبل البلاد مبني على كوادرها الوطنية المؤهلة المسلحة بالمعارف والمهارات والقيم الأخلاقية لاسيما قيم الإتقان والتفوق , ذلك أنها تمثل رأس المال الأهم في صناعة الحاضر والمستقبل للإرتقاء بالوطن وقيادته لفضاءات أرحب.

وحثّ سموه, الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية مواصلة التعلم المستمر والتمّيز والوصول بالوطن إلى المكانة التي يستحقها في مصاف الدول المتقدّمة, مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة, لحصد جوائز العلوم المتقدّمة، مثمناً جهود جميع المعلمين والمعلمات وقيادات تعليم الحدود الشمالية .

وأكد سموه اهتمامه الكبير بصناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل والمنافس باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية بكافة ابعادها، مبيناً أن صناعة رأس المال البشري تنطلق من التعليم المبكر وما يليه من مراحل التعليم العام، منوهاً بالدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والذي مكن المتميزين والمتميزات في مناطق المملكة من الوصول لأعلى المستويات العلمية .

من جهته أشار مدير التعليم بالمنطقة أنّ استقبال وتهنئة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لقيادات الإدارة والطلبة الحاصلين على المراكز المتقدمة , ستكون – بإذن الله – حافزاً للجميع لمواصلة السير نحو جودة الأداء التعليمي والتربوي, وتشحذ الهمم وتحفّز العزائم, للمنافسة على حصد الجوائز في حقول الإبداع, مفيداً أن نصائح وتوجيهات سموه ستكون رسالة يحملها الفائزون لزملائهم , لتشجعهم على التميّز.

فيما عبر الطلاب عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتشجيعه لهم آملين أن يقدموا المزيد والنجاحات والجوائز لخدمة هذا الوطن الغالي .