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أكثر من 25 ألف مراجع استفادوا من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي ببيشة

أكثر من 25 ألف مراجع استفادوا من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي ببيشة
محمد بن طحيطح(صدى):

​ قالت صحة بيشة أن مركز طب الأسنان التخصصي ببيشة بداء العمل في مقرة الجديد بتاريخ 13/ 6 / 1440 هـ .

ويحتضن 8 عيادات مختلفة في طب الأسنان وهي : علاج العصب – التقويم -الجراحة – التركيبات الثابتة – التركيبات المتحركة -علاج اللثة – زراعة أسنان – الأطفال . بالإضافة إلي المعمل وقسم الاستقبال والملفات .

ويستقبل المركز جميع الحالات المحولة من 72 مركز صحي موزعة علي4 محافظات هي ( بيشة -بلقرن – تثليث – الامواه ).وفي احصائية اعلنها المركز بعدد المراجعين خلال عام 2019 م اوضحت ان عدد المستفيدون من عيادة علاج العصب ( 5095 ) مراجع . عيادة الفحص العام (2688)مراجع .عيادة التقويم (3894)حالة .عيادة التركيبات الثابتة (4906) مراجع . عيادة التركيبات المتحركة (1697) حالة.عيادة جراحة اسنان ( 2930) مراجع .عيادة طب أسنان اطفال (1643) مراجع. امراض وجراحة اللثة (1488) مراجع . عيادة العلاج التحفظي (1005) مراجع .


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