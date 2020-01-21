أدلة جديدة تثبت تورط نانت في مقتل سالا

نواف السالم(صدى):

تكشفت رسائل جديدة تثبت تورط نادي نانت الفرنسي في مقتل اللاعب إيميليانو سالا، حيث قال سالا لصديق له إنه يفضل البقاء مع نانت، ولكن النادي الفرنسي كان يرفض استمراره.

وأشارت الرسائل إلي أن سالا بعث مجموعة الرسائل الصوتية عبر تطبيق ” واتس آب “، يحدثه فيها، بأنه لا يريد مغادرة نانت ولكنه يشعر بعدم الاحترام من النادي نحوه، بسبب طلبه تمديد عقده ولكن لم يجيب عليه أحدا.

وأبانت الرسائل أن سالا عبر لصديقه أنه سيكون مضطرا للرحيل عن نانت، ولكنه سيقيم العروض التي قدمت له، وعلى رأسها من الدوري الإنجليزي، حيث أكدت الرسائل على رغبة سالا حتى اللحظات الأخيرة قبل وفاته، الاستمرار في الفريق الفرنسي، ولكن الأخير كان يرفض بسبب العرض المالي الكبير المقدم من كارديف سيتي الإنجليزي.