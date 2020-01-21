ابن مساعد: قطر لم تنفذ من اتفاق الرياض 2014 إلا 10% والجزيرة عادت لسيرتها الأولى

نايف السالم(صدى):

فتح الأمير عبدالرحمن بن مساعد النار على قطر وأميرها المدلل تميم بن حمد على خلفية عودة منصاتها الإعلامية من جديد للضرب في المملكة.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه على تويتر : عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقًا في الرياض التزم فيه بأمور لم يُنفذ منها الّا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي الى قناة سعودية رسمية تقريبًا وكان ينقصها فقط حينها بث أغاني وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى.

ومن أبرز بنود اتفاق الرياض 2014 توقف قطر عن دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية في المنطقة، إضافة للتوقف عن التدخل في الشأن العربي وزعزعة استقرار الخليج، إلا أنها مازالت تدعم الإرهاب الحوثي في اليمن والحرس الثوري الإيراني في العراق.