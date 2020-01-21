تسريبات استخباراتية تفضح العلاقة القديمة بين أردوغان والقاعدة في ليبيا

طرابلس(صدى):

كشفت وثائق استخباراتية مسربة، عن وجود روابط بين أردوغان وقادة في تنظيم القاعدة الإرهابي، تعود لعام 2012.

وأشارت الوثائق المسربة إلي أن نقل المسلحين بين سوريا وليبيا هو أمر اعتاد أردوغان المشاركة فيه، حيث نقل في السابق مسلحين من ليبيا، إلى سوريا.

وبحسب الوثائق فإن تنظيم ” بن علي “، الذي يقوده الليبي المتشدد عبد العظيم علي موسى بن علي، القريب من تنظيم القاعدة، شارك في نقل المسلحين والأسلحة من ليبيا إلى سوريا، عبر تركيا.

وأبانت أن زعيم الجماعة المتشددة، بن علي، عمل عن قرب مع فداء المجذوب، الذي كان له اتصال مباشر مع إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان الآن، والذي كان حينها كبير مستشاريه، بالإضافة إلى سفير توران، الذي يشغل منصب كبير المستشارين الرئاسيين، وذلك لتنسيق نقل المسلحين الأجانب والأسلحة إلى ليبيا.