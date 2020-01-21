تغريم طبيب تحرش بمريضه أعتقد أنها تحت تأثير المخدر

بيروت(صدى):

غرم القضاء اللبنانى، اليوم الثلاثاء، طبيب تحرّش بمريضة، بعد أن أعتقد أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، حيث غرّمه بـ10 آلاف دولار.

وأصدرت محكمة الجنايات فى بيروت حكمها بحق طبيب التخدير ” ن.ب. “، لإقدامه على التحرش بالمريضة ” ح.ع. ” بعد خضوعها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة.

وكانت المجني عليها خضعت عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطى الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى.

وبدأ الطبيب في التحرش بالمريضة إلا أنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.