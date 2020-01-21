5 تصرفات تدل علي خيانة الزوج 

أميرة خالد(صدى):

يمكن للزوجة أن تكتشف خيانة زوجها لها من خلال عديد من التصرفات، حيث يشاع بأن النساء لديهن حاسة سادسة تتنبأ بها أن زوجها بدأ يخونها لكن مجد الإحساس والشك لا يعتبران دليل مادي على الخيانة.

ونستعرض بعض تصرفات الرجال التي تدل أن زوجك خائن ومنها أولا.. غيابه الكثير عن المنزل: عندما يغيب زوجك كثيرا عن المنزل وأصبح يقضي أغلب وقته مع أصدقاءه بحسب قوله فأعلمي بأنه خائن.

ثانيا.. راقبي سلوكه على الهاتف الخلوي: إذا بدأ بإغلاق هاتفه عندما يكون بالمنزل أو معك هذا لأنه خائف من تلقي المكالمات من السيدة الأخرى ومن الممكن أن يبقيه مفتوحا إلا أنك ستلاحظين عدم إجابته على المكالمات.

ثالثا.. قضاء وقت طويل على الحاسوب: إذا كنت تستخدمين نفس الحاسوب راقبي تاريخ المتصفح خصوصا إذا كان يستعمله كل ليلة وبنفس الوقت إذا لاحظت أن تاريخ المتصفح نظيف مما يعني بأنه قام بحذفه.

رابعا.. دققي في عادات إنفاقه: إذا كنتما تملكان حساب بنكي مشترك فإنه باستطاعتك مراجعة البيانات المصرفية فدققي في مشترياته الغير اعتياده والأماكن التي أصبح يشتري منها مجددا.

خامسا.. راقبي عادات سياقته: إذا كانت سيارته لا تصرف بنزين وبدأ بالتذمر من كثرة صرفها فهذا يعني بانه أصبح يذهب لأماكن بعيدة تحتاج إلى مصروف أكبر على الرغم من أن مكان عمله ثابت.