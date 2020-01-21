نفي صحة إعفاء المواطنين من المخالفات المرورية وتقديم دوام الطلاب

نايف السالم(صدى):

انتحلت مواقع وصفحات مزيفة تدار من الخارج هوية مواقع إخبارية لبث شائعات وأكاذيب بشأن تقديم دوام الطلاب للساعة التاسعة صباحا والأمر الملكي بإعفاء المواطنين من جميع المخالفات المرورية، الأمور التي نفتها الجهات المعنية.

ومن ناحيتها، دعت هيئة مكافحة الإشاعات لأخذ الحذر من مواقع مزيفة تنتحل هوية مواقع إخبارية شهيرة لنشر أخبار كاذبة وشائعات.

وقالت الهيئة:” نحذر من تداول ما تنشره عدة مواقع مزيفة تدار من الخارج وتقوم بإنتحال هوية مواقع إخبارية لنشر أخبار كاذبة مثل الأمر الملكي بإعفاء المواطنين من جميع المخالفات المرورية وغيرها “.