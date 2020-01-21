كاميرات مباراة كرة قدم تكشف خيانة زوج لزوجته وتدمر حياته
كشفت كاميرات البث المباشر لمباراة، مشجع كرة قدم بعد أن تم تصويره وهو يجلس بجوار سيدة يقوم بملطفتها، من وراء زوجته.
وصورت كاميرات المباراة الزوج الخائن وهو يجلس بجوار سيدة ويداعبها في مدرجات المشجعين بأحد مباريات كرة القدم المقامة في الإكوادور.
ودافع المشجع عن موقفه قائلًا أن حياته دمرت بعد تصويره في هذا الوضع، متسائلًا إذا كانت سيدة هي التي تعرضت لنفس موقفه ماذا كان سيحدث لها، مشيرًا إلى أن ما حدث معه يعد انتهاك إلى خصوصياته
محمد[ عدد التعليقات: 3486 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل ذوقك خايس
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6938 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدق تستاهل ما جاك اي خصوصية انت في الملعب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91634 ] نشر منذ 1 ساعة
مقرود ..
.. اعوذ باالله من القراده ..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2782 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم