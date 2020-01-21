  • الثلاثاء 21

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. كاميرات مباراة كرة قدم تكشف خيانة زوج لزوجته وتدمر حياته

كاميرات مباراة كرة قدم تكشف خيانة زوج لزوجته وتدمر حياته

كاميرات مباراة كرة قدم تكشف خيانة زوج لزوجته وتدمر حياته
كيتو(صدى):

كشفت كاميرات البث المباشر لمباراة، مشجع كرة قدم بعد أن تم تصويره وهو يجلس بجوار سيدة يقوم بملطفتها، من وراء زوجته.

وصورت كاميرات المباراة الزوج الخائن وهو يجلس بجوار سيدة ويداعبها في مدرجات المشجعين بأحد مباريات كرة القدم المقامة في الإكوادور.

ودافع المشجع عن موقفه قائلًا أن حياته دمرت بعد تصويره في هذا الوضع، متسائلًا إذا كانت سيدة هي التي تعرضت لنفس موقفه ماذا كان سيحدث لها، مشيرًا إلى أن ما حدث معه يعد انتهاك إلى خصوصياته


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3486 ] نشر منذ 2 ساعتين

تستاهل ذوقك خايس

[ عدد التعليقات: 6938 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدق تستاهل ما جاك اي خصوصية انت في الملعب

[ عدد التعليقات: 91634 ] نشر منذ 1 ساعة

مقرود ..

.. اعوذ باالله من القراده ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *