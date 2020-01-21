حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على مرتفعات عسير، جازان ونجران.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة .