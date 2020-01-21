النيابة تأمر بضبط زوجان ينشران فيديو لهما في وضع غير أخلاقي

خالد الظفيري(صدى):

نشر مواطن كويتي وزوجته، فيديو يجمعهما ببعضهما البعض في وضع مستهجن، أثار حفيظة واستنكار العديد من أطياف المجتمع.

وقال وسائل إعلام كويتية : إن المباحث الجنائية وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «حركت دعوى للنيابة العامة بحق المواطن وزوجته، حملت مسمى الإخلال بالآداب العامة».

وأشار إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، واحضارهما. وأضاف المصدر أنه جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما فجرت مداهمته، وضبطهما، وإحالتهما الى مكتب التحقيق

وأوضحت التحقيقات الأولية أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.