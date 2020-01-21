أهم ملامح ومزايا قانون العمل التطوعي بعد موافقة مجلس الوزراء

الرياض(صدى):

يساهم نظام العمل التطوعي في تنظيم وتطوير العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع، وحفظ حقوق المتطوعين، وتعزيز مبادارات العمل التطوعي لدى مؤسسات المجتمع، وتعظيم المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب بتحفيزهم على التطوع.

ونستعرض ملامح قانوني العمل التطوعي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ومن أبرزها أولا.. تشكيل لجنة وطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل، ثانيا.. إنشاء سجل بأسماء المتطوعين وفرقهم وعدد ساعات التطوع والأعمال التي قاموا بها، ثالثا.. يحق للمتطوع الحصول على شهادة تطوع وخبرة تصدر من الجهة المستفيدة.

ومن بين شروط نظام العمل التطوعي: أن يحصل المتطوع على التدريب اللازم في مجاله والملابس والأجهزة التي يحتاجها، توفير الإعاشة والمواصلات والسكن إذا كان التطوع خارج مكان إقامته، تعويض المتطوعين المصابين أثناء عملهم والتكفل بعلاجهم، منع الشركات والمنشآت الربحية من الاستفادة من جهود المتطوعين.