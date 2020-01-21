الأهلي يكشف نتيجة عملية «تنظيف الركبة » لــ«مهند عسيري»

ماجد محمد(صدى):

أجرى لاعب النادي الأهلي الكابتن مهند عسيري، عملية جراحية اليوم الثلاثاء، في مدينة دبي، لتنظيف الركبة وإعادة بناء الغضروف، على يد الجراح الفرنسي فيليب لاندرو.

وأعلن المركز الإعلامي بنادي الأهلي عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نجاح العملية.

ويذكر أن أن نادي الأهلي سيفتقد خدمات مهند عسيري إثر العملية الجراحية لمدة 4 أشهر سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة لصفوف الفريق.