تسليم (17) شقة سكنية لمستفيدي جمعية نفع الخيرية

حسين العلي(صدى):

أنهت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تسليم (17) شقة سكنية لعدد (17) عائلة من مستفيدي الجمعية ، وذلك ضمن إتفاقية نفع مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي والذي يعد أحد مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

أكد ذلك المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري ، مثمناً دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام ، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع ، ونوه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة بحيث تقوم الجمعية من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل السكن للأسر المستحقة .

وأضاف “العُمري” أن الجمعية تحرص ضمن خططها الإستراتيجية ومواكبتها للرؤية ٢٠٣٠ على تنويع خدماتها سعياً للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف. موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي بهدف تكامل العمل مع الجمعية حيث تضمنت الاتفاقية تخصيص مبنى يضم (17) شقة سكنية تم توزيعها على (17) عائلة مستحقة من مستفيدي الجمعية على أن يتم استقطاع مبلغ (200) ريال شهرياً من الأسر التي لا يوجد لديها دخل غير الضمان الاجتماعي ، فيما يتم استقطاع مبلغ (800) ريال شهرياً من الأسر التي لديها دخل آخر بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي .