رسميًا إطلاق GN8 في أسواق المملكة

الرياض(صدى):

أعلن رئيس GAC يو جون عن إطلاق سيارة GN8 في الأسواق السعودية خلال المؤتمر الترويجي لمدينة قوانغتشو وحدث إطلاق GAC، السيارة المتعددة الاستعمالات الرائدة GN8.

وقال رئيس GAC يو جون: ” في الوقت الذي نتطلع قُدماً نحو المستقبل، ستواصل مجموعة GAC في تقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة والخدمات الممتازة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، سنستمر في جهودنا لتوثيق العلاقة بين البلدين من خلال مشاركة قصة قوانغتشو على الأرض السعودية”.

أُدرجت مجموعة جوانزو للسيارات المحدودة (GAC Group) على لائحة فورتشن غلوبال 500 لسبع سنوات متتالية منذ العام 2013، واحتلت المرتبة 189 على لائحة شركات غلوبال 500 في العام 2019.

ويذكر أن سيارة GN8 تتميز بتصميمٍ انسيابي ومقصورة داخلية فسيحة وتجربة قيادة متفوقة، وهذا ما سيجعلها تلبي احتياجات المستهلكين في السعودية لجهة الأعمال والمتطلبات المنزلية.

وتتمتع سيارة GN8 الفاخرة متعددة الأغراض (MPV)، بشكلٍ رائع وطابعٍ استثنائي، حيث استخدمت في المؤتمرات الدولية الراقية مثل منتدى دافوس وحفل سي أن بي سي East Tech West، وحصدت مراجعات مميزة في داخل البلد وفي الخارج.