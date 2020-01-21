بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد: ولي العهد قائد مُلهم إذا وعد أوفى

عادل الحربي(صدى):

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم ونموذج يُحتذى به، ولا يقول شيئًا إلا ويفعله.

وتابع ” بن مساعد ” : عندنا في المملكة على المستوى العام نماذج وطنية مشرفة وأرى، وهذا ليس كلاماً إنشائياً، أن الأمير محمد بن سلمان نموذج للقائد الملهم.

واستكمل: المرء عادة يكون محظوظاً حينما يكون في عائلته نموذج أو مثل أعلى يتطلع إليه ويحتذي به، وولي العهد ببساطة شديدة لم يقل شيئاً ولم يفعله، والأمير محمد بن سلمان إذا قال شيئاً فعله.

ولفت إلى أن الناس أصبح عندها ثقة بأن الأمير محمد بن سلمان لو قال سنفعل كذا أو سننفذ مشروع كذا، سيفعل.