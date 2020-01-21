الرئيس يلتقي وزير الرياضة والشباب لدى جمهورية جيبوتي

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بسعادة الأستاذ حسن محمد كامل وزير الشباب والرياضة في جمهورية جيبوتي الشقيقة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في الجانب الرياضي، تهدف إلى تبادل الخبرات الرياضية بين الطرفين وتنميتها في كافة الجوانب، لما فيه مصلحة رياضيي وشباب البلدين.

حضر اللقاء معالي مساعد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الهيئة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وسفير جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين سعيد بامخرمة.