صور.. عرض ثاني أكبر ألماسة خام في العالم بباريس

باريس(صدى):

استطاعت شركة ” لوي فيتون “ الفرنسية جذب الأنظار، اليوم الثلاثاء، بعرض ثاني أكبر ألماسة خام في العالم وهي أحدث مشترياتها.

وقالت العلامة التجارية الشهيرة المملوكة لشركة (إل.في.إم.إتش) إنها اشترت الألماسة (سويلو) التي تزن 1758 قيراطا، وعرضت الحجر اللامع ذا اللون الداكن في متجرها بساحة بلاس فاندوم في باريس، دون الكشف عن سعرها.

يُذكر أنه عُثر على الحجر، وهو في حجم كرة التنس ويغطيه الكربون، في بوتسوانا العام الماضي، وسيتم تقطيعه إلى جواهر.