انخفاض درجة الحرارة في تبوك إلى ١٦ تحت الصفر

تبوك(صدى):

أظهرت خريطة درجة الحرارة ظاهرة الصقيع المتوقع أن تضرب معظم الشمال وأجزاء من وسط وشمال الوسطى، لبضعة أيام ابتداءً من يوم غد.

وقال الأستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند المسند : لاحظ خريطة تموضع الصفر المئوي، بينما ظاهرة الصقيع متوقع أن تضرب معظم الشمال.

وأضاف : درجة الحرارة المتوقعة عند منتصف الليلة فوق قمم جبل اللوز (2549م) شمال غرب تبوك 6 درجات تحت الصفر بينما درجة الحرارة المحسوسة 16 درجة تحت الصفر.

وتابع : مستوى ارتفاع خط الثلج الدائم فقط 1350م، وتساقط الثلوج غير متوقع لعدم اكتمال شروطه، وتوفر عوامله الجوية .. هذا والله أعلم.