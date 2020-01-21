«تصفية» تبدأ في إعطاء المساهمين حقهم من أرض شرق بلدة«عنك»
علق الدكتور بدر الشويعر؛ الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، على الأمر السامي الذي صدر بالموافقة على إجازة صك أرض شرق بلدة عنك بـالمنطقة الشرقية وفرز 30% من الأرض لصالح المساهمين.
وقال “الشويعر” عبر ” تويتر” : بفضل الله صدر الأمر السامي الكريم بإجازة صك أرض شرق بلدة (عنك) بالمنطقة الشرقية، وفرز (٣٠%) منه لمصلحة المساهمين.
وتابع : واستنادا للأمر السامي تبدأ لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، بإجراءات تصفية المساهمة حسب المتبع سعيا منها في إيصال حقوق المساهمين.
مرعب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 37 دقيقة
مدينة عنك وليس قري عنك
تقع مدينة عنك بني خالد ٩٥%
عدد سكان ٣٠ الف نسمة ولايوجد ارضي في مدينة عنك
اللهم احفظ مدينة عنك
اللهم ارحمة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود رحمة الله وان يغفر له
وزع اراضي على مدينة عنك خاصة بني خالد
تقع مدينة عنك في وسط شمال القطيف وجنوب سهيات والشرق الجش والغرب البحر
اللهم احفظ مدينتنا عنك حفاد ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم