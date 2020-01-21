«تصفية» تبدأ في إعطاء المساهمين حقهم من أرض شرق بلدة«عنك»

الرياض(صدى):

علق الدكتور بدر الشويعر؛ الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، على الأمر السامي الذي صدر بالموافقة على إجازة صك أرض شرق بلدة عنك بـالمنطقة الشرقية وفرز 30% من الأرض لصالح المساهمين.

وقال “الشويعر” عبر ” تويتر” : بفضل الله صدر الأمر السامي الكريم بإجازة صك أرض شرق بلدة (عنك) بالمنطقة الشرقية، وفرز (٣٠%) منه لمصلحة المساهمين.

وتابع : واستنادا للأمر السامي تبدأ لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، بإجراءات تصفية المساهمة حسب المتبع سعيا منها في إيصال حقوق المساهمين.