امرأة تبيع شعرها لإطعام أطفالها

نيودلهي(صدى):

أقدمت امرأة تعيش في الهند على بيع “شعرها ” لتتمكن من تقديم الطعام لطفلها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات.

وقالت الأم : عاد ابني من المدرسة وطلب بعض الطعام. ثم بدأ يبكي من شدة الجوع، ولم يكن لدي شيء اقدمه للطفل، وشعرت باليأس الشديد.

وأضافت : لم يكن حتى لدي ورقة نقدية من فئة عشرة روبيات (ما يساوي 14 سنتا أمريكيا). كانت لدي بعض الجرادل البلاستيكية فقط.”.

وتابعت : ذكرت متجرا يشتري الشعر. توجهت إليه وبعت شعر رأسي بالكامل مقابل 150 روبية (ما يساوي دولارين)”.