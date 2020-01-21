امرأة تبيع شعرها لإطعام أطفالها
أقدمت امرأة تعيش في الهند على بيع “شعرها ” لتتمكن من تقديم الطعام لطفلها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات.
وقالت الأم : عاد ابني من المدرسة وطلب بعض الطعام. ثم بدأ يبكي من شدة الجوع، ولم يكن لدي شيء اقدمه للطفل، وشعرت باليأس الشديد.
وأضافت : لم يكن حتى لدي ورقة نقدية من فئة عشرة روبيات (ما يساوي 14 سنتا أمريكيا). كانت لدي بعض الجرادل البلاستيكية فقط.”.
وتابعت : ذكرت متجرا يشتري الشعر. توجهت إليه وبعت شعر رأسي بالكامل مقابل 150 روبية (ما يساوي دولارين)”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91613 ] نشر منذ 19 دقيقة
يا الله .. خبر يعور القلب ..
.. يارب تعين الفقراء والمعوزين .. آمين ,,