وكالة الأنباء القطرية تصف أمير الكويت السابق بـ«العبد» في إساءة عنصرية

سلسبيل سعيد(صدى):

في مشهد متكرر لإساءة قطر ومنصاتها الإعلامية للخليج العربي، قامت وكالة الأنباء القطرية بالإساءة إلى الشيخ سعد العبدالله السالم أمير الكويت السابق بشكل عنصري فادي.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نشرت خبرًا حول فوز المنتخب القطري غلى نظيره الكوري على ملعب الشيخ سعدالعبدالله ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدوري الرئيسي في بطولة اليد الأسيوية التي تستضيفها الكويت.

وقامت وكالة الأنباء القطرية بالاسقاط بكتابة اسم الملعب في التغريدة الأولى حيث كتبت “ملعب الشيخ سعد العبد” في إساءة إلى أمير الكويت السابق.

ولم تقم الوكالة القطرية بتعديل الخطأ الكارثي إلا بعد مرور ساعة على نشر الخبر مما يؤكد تعمدها للإساءة.

وكان الشيخ سعد العبدلله ولي عهد الكويت أبان احتلال العراق الغاشم لدولة الكويت في أوائل التسعينات الميلادية، وهو ما يفسر ما تحمله قطر من غضب اتجاه الشيخ سعد العبدلله، حيث كانت قطر من الدول المُحرضة على الغزو العراقي للكويت.

وكان الشيخ سعد العبدلله رحمه الله متابع للمعارك العراقية الكويتية من غرفة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع، وعندما رأى كثافة القوات العراقية وتوجهها إلى العاصمة، أدرك أن الهدف ليس مجرد احتلال الكويت ولكن الهدف كان القبض على الأمير وتصفية الرموز السياسية الكويتية.

ونجح حينها الأمير الراحل في اتخاذ قرار إخراج الأمير من الكويت حالًا، وذهب إلى قصر دسمان لإقناعه بالخروج وأقنعه بذلك بالرغم من أن الأمير كان يفضل البقاء في الكويت مع الشعب.