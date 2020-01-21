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  3. أمجد طه: ردة فعل زوج نانسي عجرم على اللص أقوى من الرد الإيراني على أمريكا (فيديو)

أمجد طه: ردة فعل زوج نانسي عجرم على اللص أقوى من الرد الإيراني على أمريكا (فيديو)

أمجد طه: ردة فعل زوج نانسي عجرم على اللص أقوى من الرد الإيراني على أمريكا (فيديو)
ماجد القزيز(صدى):

علق الخبير الاستراتيجي أمجد طه على تهديدات إيران بضرب أمريكا؛ ردًا على مقتل الإرهابي قاسم سليماني.

وقال أمجد طه في مداخلة تلفزيونية إنه لا يتوقع أن تٌنفذ إيران تهديداتها، مؤكدًا على أن رد فعل زوج نانسي عجرم على اللص الذي هاجم منزله أقوى من رد فعل إيران على القيادة الأمريكية.

وكانت أمريكا قتلت الإرهابي قاسم سليماني في ضربة جوية، أسفرت أيضا عن سقوط عدد من المسؤولين في الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 91612 ] نشر منذ 13 دقيقة

ههههههههههههههههههههه ..

.. صدقت ..

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