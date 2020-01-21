أمجد طه: ردة فعل زوج نانسي عجرم على اللص أقوى من الرد الإيراني على أمريكا (فيديو)
علق الخبير الاستراتيجي أمجد طه على تهديدات إيران بضرب أمريكا؛ ردًا على مقتل الإرهابي قاسم سليماني.
وقال أمجد طه في مداخلة تلفزيونية إنه لا يتوقع أن تٌنفذ إيران تهديداتها، مؤكدًا على أن رد فعل زوج نانسي عجرم على اللص الذي هاجم منزله أقوى من رد فعل إيران على القيادة الأمريكية.
وكانت أمريكا قتلت الإرهابي قاسم سليماني في ضربة جوية، أسفرت أيضا عن سقوط عدد من المسؤولين في الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني.
الله عليك الله.
والله لو أنك أمامي لقبلت رأسك شرفا وفخرا وفرحا بهذه الإجابة صديقي العزيز أمجد طه.
هذا صاروخ باليستي سعودي عابر للقارات والعقول والقلوب pic.twitter.com/qqj27HuE8o
— المستشار محمد الملكاوي – Adviser Moh'd Al-Malkawi (@malkawi1959) January 21, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91612 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ..
.. صدقت ..