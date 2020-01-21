بالصور.. محافظ المجاردة يزور مكتب خدمات الكهرباء بالمجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن الجولات الميدانية والزيارات التفقدية التي يقوم بها محافظ المجاردة للمراكز والادارت الحكومية ومطالعة سير العمل عن قرب وتلمس احتياجات المراجعين قام محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بزيارة مكتب خدمات الكهرباء بالمجاردة وكان برفقته في هذه الزيارة رئيس بلدية المجاردة الأستاذ عائض بن إبراهيم المحجاني وقد كان في استقبالهما مدير المكتب الأستاذ عبدالرحمن محمد العمري حيث اطلع محافظ المجاردة على البرامج والخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين.

عقب ذلك قام (ابن دلبوح) بجولة على الأقسام والالتقاء بالموظفين والمراجعين والاطلاع على سير العمل كما تم مناقشة بعض المواضيع التي طرحها المحافظ مما لمسه من احتياجات وملاحظات للمواطنين حيث ذكر كعادته عند زيارة الإدارات الحكومية أنه يمثل صوت المواطن أمام الإدارات الحكومية وسيظل يتابع تلك المطالبات والملاحظات بنفسه حتى يتأكد من تحقيقها على الوجه المطلوب وفي ختام الزيارة قدم محافظ المجاردة شكره وتقديره لجميع منسوبي المكتب على مالمسه من جهود متمنياً منهم مواصلة ذلك وبذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المواطن وتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله .