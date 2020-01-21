معتز مطر يبيع «مصر» بـ 60 ألف دولار

ماجد القزيز(صدى):

سرب عدد من العاملين بقناة الشرق الإخوانية، عبر موقع “توتير” اليوم الثلاثاء، عقد عمل الإخواني معتز مطر عام 2017، وجاء التعاقد بواقع 3000 دولار في الحلقة، بمجمل 60000 ألف دولار شهريا.

وأزاح العاملون فى قناة الشرق الإخوانية الستار عن حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى المنطقة العربية.

وأوضح العاملون فى القناة الإخوانية أن المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا إضافة إلى حصولهم على الجنسية التركية مجانًا، بينما يعانون هم ضيق الحياة بسبب صعوبة الحياة فى إسطنبول التركية التى تبث منها قناة الشرق سمومها الإعلامية.