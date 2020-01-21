امرأة تتخلص من ملامح العجز وتستعيد شبابها بعملية حساسة

بكين(صدى):

خضعت مراهقة صينية لعملية جراحية تجميلية حساسة لاستعادة شبابها بعد إصابتها بمرض نادر جعلها تكتسب مظهر كبار السن.

وتعرضت المراهقة التي تبلغ 15 عاما للتنمر في المدرسة بسبب مظهرها العجوز وجلدها المتجعد.

وظهرت شياو للمرة الأولى اليوم، بعد خضوعها لعملية تجملية غيرت مجرى حياتها بالكامل، استغرقت 7 ساعات ونصف ساعة.

و تم إجراء العملية الجراحية بحضور 10 جراحين وثلاثة أطباء تخدير وخمس ممرضات، بحسب المستشفى.