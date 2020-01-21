بدء الترشح للقيادة المدرسية بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء إجراءات الترشح للقيادة المدرسية للعام الدراسي المقبل ، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان التربوي بالكفاءات القيادية وفقا للضوابط والتعليمات المتبعة .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أنه جرى تشكيل فرق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات ، لتنفيذ ومتابعة إجراءات الترشح ، لافتا إلى أنه تم مطلع الأسبوع الجاري إبلاغ المدارس بالآليات والضوابط تمهيدا لرفع ملفات المتقدمين والمتقدمات وفق الضوابط العامة والخاصة للترشح من المدارس ، ويتم فرز الملفات واستكمال الإجراء التالي والرفع بها لإدارة الإشراف التربوي خلال الفترة من الخامس عشر من الشهر المقبل وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته ، 1441 ، أما تدقيق الملفات نهائيا فيتم خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر المقبل ، وحتى التاسع من شهر رجب ، مضيفا : أنه في العاشر من شهر رجب ستعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدخول اختبارات القيادة المدرسية ،على أن تُجرى في الرابع عشر من الشهر ذاته ، أما أعمال التصحيح فستتم منتصف شهر رجب المقبل ، وفي يوم السابع عشر من الشهر ذاته ستعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية ، التي ستجرى بالإضافة إلى اختبار الحاسب الآلي خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر رجب القادم