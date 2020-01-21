الدكتور العقيل يرفع الشكر للقيادة لتعيينه مستشار شرعيا بالشؤون الإسلامية بالمرتبة الـ15

سعيد العجل(صدى):

رفع فضيلة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بتعيينه بوظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعرب العقيل عن اعتزازه العظيم بهذه الثقة الملكية الكريمة من القيادة الرشيدة، والتي ستكون له حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك وهذا الوطن الغالي.

كما تقدم الدكتور العقيل بالشكر والتقدير لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الدعم الذي يبذله لكافة منسوبي الوزارة تحقيقاً لرسالتها في العناية ببيوت الله ومنسوبيها ونشر قيم وسماحة الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال وفق توجيهات ولاة الأمر، داعيًا المولى الكريم أن يكون هذا التعيين عونًا له على الطاعة وأداء الرسالة المناطة به على أكمل وجه خدمة للدين والمليك والوطن.