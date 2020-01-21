العليان يوجه رسالة خاصة للتعاون ويؤكد: «التحدي كبير مع الزعيم»

ماجد محمد(صدى):

حرص لاعب الهلال مدالله العليان المنتقل حديثا من التعاون على توجيه رسالة خاصة إلى التعاون ولاعبيه والجمهور.

وقال اللاعب عبر حسابه على “تويتر” : :«شكراً من القلب لكل رجالات التعاون، ولإدارة النادي برئاسة محمد القاسم، والشكر موصول للجماهير الغالية، وجميع العاملين في النادي، وزملائي اللاعبين، أتمنى أن أكون قد وفقت بخدمة هذا الكيان الكبير كما يجب، وأعتذر عن أي تقصير، دعواتي للتعاون بدوام التوفيق والنجاح».

وتابع :«الحمد لله، مرحلة جديدة وتحدي كبير مع الزعيم، أشكر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على ثقتهم ، وأسأل الله التوفيق لي ولجميع زملائي بأن نقدم دائماً ما يسعد جمهور الهلال»