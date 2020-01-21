بالفيديو.. «ذيل الوبر» يقود مواطن إلى إكتشاف خطأ في كتاب دراسي

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول شخص يتهم فيه القائمين على كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي، بارتكاب خطأ، مدعيا أن حيوان “الوبر ” له ذيل، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل.

وبدا في المقطع الشخص يستشهد بـ”وبر” على الطبيعة، مشيرا إلي أن حيوان الوبر ليس له ذيل، حيث اتفق معه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوبر ليس له ذيل.

وذكر كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي – الفصل السادس – في الصفحة رقم 6: أن “الربط مع الحياة – يعد الوبر من حيوانات الصحراء العربية، ويبلغ متوسط طوله 42.5 سم، ومتوسط طول ذيله ربع سنتيمتر”.