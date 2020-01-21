مستشفى خاص بالطائف تحجز مولودًا وتطالب والده بدفع 16 ألف ريال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه مواطن الاتهام إلى أحد المستشفيات الخاصة بالطائف باحتجاز مولوده لمدة أكثر من نصف يوم دون تحويلة لمستشفى الولادة والأطفال.

وقال المواطن إن المستشفى احتجز مولوده بحجة أنه يعاني من ضيق في التنفس، وقام بإيداعه بقسم الحضانة.

وقال المواطن في روايته: “دخلت زوجتي المستشفى الخاص ظهر الخميس الماضي، وأجريت لها عملية قيصرية، غير أن المولود تم تحويله إلى قسم الحضانة بذات المستشفى، وسط تكتّم من الأطباء على الحالة عند سؤالهم لساعات، وبعد إلحاح للاطمئنان على طفلي وجدت أنه على أجهزة التنفس؛ ليؤكد الطبيب حينها أنه يعاني من سرعة في التنفس وضيق، على حد قوله”.

وأوضح أنه حاول نقل مولوده إلى مستشفى الولادة والأطفال بالطائف، غير أن المستشفى الخاص رفض في البداية، بداعي أن سيقدّم له العلاج، ولم يتم تحويله إلا مع ساعات الفجر في اليوم الثاني.

ولفت إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بالطائف، قام بنزع جهاز الأوكسجين عن الطفل، ليتبين أنه لم يكن يعاني من أي مرض.

وأضاف أن المستشفى الخاص يطالبه بدفع أكثر من 16 ألف ريال، على الرغم من أن المستشفى كاد أن يدخل طفله إلى وضع حرج لولا إلحاحه لنقله إلى مستشفى حكومي.

وطالب المسؤولين في “صحة الطائف” بفتح تحقيق مع المستشفى الخاص وطاقمه الطبي .

وفي السياق ذاته رد المتحدث الرسمي لـ”صحة الطائف” عبدالهادي الربيعي، قائلاً: “إشارة إلى استفساركم وبناء على شكوى والد الطفل فقد وجه مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني بإحالة أوراق وملف المريض لإدارة المتابعة للتحقيق والتقصي، كما وقف فريق إدارة الالتزام على وضع المريض وملفه الطبي بالمستشفى الخاص، واتضح بشكل مبدئي أن الأم حضرت للمستشفى برفقة زوجها للولادة، وتم إفهام الزوج وتوقيعه على الإجراء الطبي للأم في غرفة الولادة والتكلفة المحددة للولادة، وبناءً على طلب والده أحيل طلب تحويل لمستشفى الأطفال بعد اكتمال الولادة والوقت المستغرق كان ضمن الإجراء المتبع للإحالة للحالات المستقرة، وجارٍ تقصي كل التفاصيل، واتخاذ الإجراء اللازم حيال ما تم من إجراءات”.