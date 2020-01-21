بالفيديو يعقوب الفرحان يكشف تفاصيل لقاءه الأول بزوجته ليلى اسكندر

الرياض(صدى):

كشف الممثل يعقوب الفرحان، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قصة حبه ومعرفته لزوجته المغنية اللبنانية ليلى اسكندر.

وقال خلال استضافته في برنامج “الدنيا علمتني” : “في 2012 كان أول عمل لي أخذت فيه البطولة، وكان العمل خليجي وتصويره في الامارات وكانت ليلى ضيفة شرف وشخصياتنا لا تلتقي في العمل ولكننا كنا نلتقي بالصدفة فقط”.

وأضاف “سافرنا الى سويسرا لاستكمال التصوير، والتقينا معاً وقمنا بجولة في مختلف انحاء الدولة واستمرينا معاً حوالي 20 ساعة ونحنا وراجعين بالقطار نامت على كتفي وانا صرت انظر لها واقول هيدا اجمل وجه شفته بحياتي”.