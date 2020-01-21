«واتساب» تفرض على المستخدمين شراء هذا الهاتف

لندن(صدى):

أكد تقرير بريطاني، أن تطبيق ” واتساب ” يستعد للتخلي عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف في الأول من فبراير.

ونصح التطبيق الأشخاصَ المتأثرين بالتفكير في الترتيب لعملية التحديث؛ قائلا: “إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصي بالترقية إلى هاتف أندرويد أو أيفون أو ويندوز فون أحدث؛ لمواصلة استخدام واتساب”.

وقد يتوقف التطبيق عن دعم عدد من الأجهزة في 31 ديسمبر؛ حيث أعلن التخلي عن دعم أي هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز موبايل؛ لكن الموعد النهائي الأكبر يقترب؛ فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يتم دعم أي هاتف أيفون يعمل بنظام أقدم من iOS 7.