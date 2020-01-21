لادا نيفا تحصل على تعديل غريب وصادم (فيديو)

موسكو(صدى):

حصلت سيارة لادا نيفا الروسية على تعديل غريب يخفض من ارتفاع ركوبها، من قبل رجال روس.

وتعد سيارة لادا نيفا هذه أكثر سيارة نيفا انخفاضاً في العالم كما يصفها صناعها بفخر.

ويبدو أن التعديل الذي حصلت عليه السيارة لن يكون مناسبًا؛ حيث تم جعل سيارة الطرق الوعرة أكثر انخفاضاً بشكل كبير لدرجة أنها لا تحصل على أي خلوص أرضي تقريباً.

وقام صانعي السيارة المخصصة بإدخال العجلات داخل الجسم، وكانت النتيجة أن العجلات الخلفية أصبحت موجودة مكان الركاب الخلفيين، في حين أن العجلات الأمامية اخترقت الغطاء الأمامي ما يجعلها تشبه تصميم سيارة باتمان من الأمام.

وأصبح معظم المحرك الآن فوق غطاء المحرك، حيث تضمنت التعديلات الواضحة الأخرى إزالة جميع نوافذ سيارة لادا نيفا بما في ذلك الزجاج الأمامي للسيارة، وإضافة عوادم جانبية في الحاجز الأمامي الأيمن.