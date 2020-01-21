بالفيديو مشهورة سناب شات «بيبي عبد المحسن» تسخر من المتزوجات :«أيش فيكي»

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهورة” سناب شات ” بيبي عبد المحسن ، وهي تتحدث فيه عن صديقتها المتزوجة، قائلة ” يا صديقتي المتزوجة الزواج مو إنجاز ولا تدعيلي بولد الحلال ولكن أدعيلي أني أصير غنية وناجحة” ، وأثار المقطع ردود فعل واسعة ومتباينة بين المغردين .

وقالت بيبي ” دائما اللي تتزوج تصبغ شعرها أشقر ” مضيفة ” أتذكر صديقتي من زمان قبل 10 سنين ، ما أنسى كلماتها لما أتزوجت كانت تقول ياللا بيبي متى تمشي فيكي الدنيا وتتزوجين ” .

وتابعت ” مرة سألتها تحبين القهوة التركي ولا الفرنساوي لترد صديقتي، والله زوجي يحب التركي بس أنا أبي الفرنسية” ، لتتابع مستغربة “أيش فيكي؟”.

واستكملت ” صديقتي ذهبت لأداء العمرة وقالت لي ، والله عملت عمرة ويا زوجي ودعيلتك ربنا يرزقك بابن الحلال ” لترد المشهورة منفعلة ” أدعيلي أني أصير غنية وناجحة وأيش يعمل بيا ابن الحلال لو كانت فاشلة وقاعدة في البيت الزواج مو إنجاز ”