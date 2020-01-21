أب ينقذ ابنه من فك أسد جائع بحيلة ذكية

واشنطن(صدى):

نجح أب في إنقاذ ابنه بطريقة إعجازية من فك أسد جائع في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا.

وقال موقع “فوكس نيوز” إن أسرة من 6 أشخاص كانت في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكالفورنيا، وهجم أسد جائع على طفل 3 سنوات أمام والده.

والتقط الأسد الطفل من رقبته ، لكن الأب سارع بضرب الأسد بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويتناول الحقيبة بدلا منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه.