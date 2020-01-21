أب ينقذ ابنه من فك أسد جائع بحيلة ذكية
نجح أب في إنقاذ ابنه بطريقة إعجازية من فك أسد جائع في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا.
وقال موقع “فوكس نيوز” إن أسرة من 6 أشخاص كانت في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكالفورنيا، وهجم أسد جائع على طفل 3 سنوات أمام والده.
والتقط الأسد الطفل من رقبته ، لكن الأب سارع بضرب الأسد بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويتناول الحقيبة بدلا منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53753 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذي ماتسمى حيلة
تسمى ضربة حظ😉