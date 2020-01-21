إصابة شخص إثر حادث مروري في مكة
أصيب شخص إثر اصطدام مركبة بحاجز خرساني على طريق ” الملك فيصل بإتجاه العوالي ” بالعاصمة المقدسة بعد انحرافها عن مسارها.
وباشرت الجهات المعنية الحادث حيث قامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب ماذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53753 ] نشر منذ 10 دقائق
أغلب قائدين المركبات في مكه وأقول الأغلبية
ربك سانر عليهم
ولا مافي روسهم سياقه
كلن يطمر على الثاني وإذا مالقى من يطمر علية
حضر في أقرب صبات خرسانية ولا جسر
أهم شي يصدم🤔
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كنت في مكة المكرمة قبل يومين، اسوء مدينة سعودية في قيادة السيارة حسب رأي ،وذهبت لمطعم وتعرض لمخالفة وقوف
خرجت من مكة المكرمة وتحمدت الله اني اعيش في مدينة ينبع البحر حيث الهدوء والراحة والسكينة