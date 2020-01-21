إصابة شخص إثر حادث مروري في مكة

نايف السالم(صدى):

أصيب شخص إثر اصطدام مركبة بحاجز خرساني على طريق ” الملك فيصل بإتجاه العوالي ” بالعاصمة المقدسة بعد انحرافها عن مسارها.

وباشرت الجهات المعنية الحادث حيث قامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب ماذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية.