سر النقاش الذي دار بين «السيسي» وعدد من قادة العالم في مؤتمر برلين

برلين(صدى):

أظهرت صورة متداولة، فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع مجموعة من الرؤساء خلال فعاليات مؤتمر برلين.

ونشر الصورة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، حيث ظهر فيها هو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجانب وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وعلق رئيس الوزراء الإيطالي على الصورة قائلا “نعمل على وقف النار وإطلاق عملية سياسية، وإجراء إصلاحات تتعلق بالخطة السياسية والاقتصادية والأمنية”.

في حين علق حساب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ” تويتر” على الصورة قائلا “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث وقادة العالم أهم التطورات بشأن الأزمة في ليبيا على هامش مؤتمر برلين المنعقد الآن في ألمانيا”.