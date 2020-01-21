أمير الرياض يدعو رجال الأعمال بعدم رفع قيمة الاستقدام

الرياض(صدى):

دعا أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رجال الأعمال، للتعاون مع المواطنين، وعدم رفع قيمة استقدام الأيدي العاملة، كون أن العمالة المُستقدمة تعمل لخدمة المواطن.

كما أشار أمير الرياض، خلال افتتاحه أمس (الإثنين) الدورة الثالثة ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، إلى ضرورة حفظ الحقوق العمالية وحق الأجير، عملًا بما حثَّ عليه الدين الإسلامي.

ويسعى الملتقى، الذي ينعقد في دورته الثالثة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إلى استشراف سبل وجهود تطوير قطاع الاستقدام، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهه، كما يسعى لترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين شركات الاستقدام والجمهور.