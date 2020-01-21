بالفيديو.. زفاف أسطوري في الرياض بتكلفة مليون ريال

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول حفل زفاف أسطوري في الرياض، حيث شمل الحفل عددا من الفقرات عكست بذخ كبير وعروض خطفت الأنظار، كما رصد المقطع المتداول لحفل الزفاف المثير فقرات راقصة على أغاني أجنبية قامت بها فرقة من الراقصات.

ووفق ما جاء في الفيديو فإن الحفل بدأ بعرض راقص للفرقة مع دخول العريس، ثم زفة للعروس وإستكملت الفرقة عروضها الراقصة إحتفالا بالزفاف.

وأثارت مائدة العشاء التي صنفت بالأكثر بذخا إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث قدمت فيها جميع الأصناف بالإضافة للفرقة الراقصة التي تواجد الفنان عايض والفنانة ميرنا لإحياء حفل الزفاف، حيث قدرت تكاليف حفل الزفاف بمليون ريال.