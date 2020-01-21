بالفيديو.. زفاف أسطوري في الرياض بتكلفة مليون ريال
أظهر مقطع فيديو متداول حفل زفاف أسطوري في الرياض، حيث شمل الحفل عددا من الفقرات عكست بذخ كبير وعروض خطفت الأنظار، كما رصد المقطع المتداول لحفل الزفاف المثير فقرات راقصة على أغاني أجنبية قامت بها فرقة من الراقصات.
ووفق ما جاء في الفيديو فإن الحفل بدأ بعرض راقص للفرقة مع دخول العريس، ثم زفة للعروس وإستكملت الفرقة عروضها الراقصة إحتفالا بالزفاف.
وأثارت مائدة العشاء التي صنفت بالأكثر بذخا إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث قدمت فيها جميع الأصناف بالإضافة للفرقة الراقصة التي تواجد الفنان عايض والفنانة ميرنا لإحياء حفل الزفاف، حيث قدرت تكاليف حفل الزفاف بمليون ريال.
صقر الخليج الفارسي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم ، هل خرجت ضريبة المليون
رااايق[ عدد التعليقات: 7859 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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اللحين صااار البذخ والتبذير يعجب ***؟؟؟!!!!!!!!!!!
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الله يرحم الحال بس ***
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53755 ] نشر منذ 55 دقيقة
مافيها شي أنا مستعد أدفع المليون كتكلفة لحفل زفافي
بس وين البنت الي تستاهل🤔
تعال شف لقيمات الي مهورهن80ألف
قسم باالله شي يفشل🤢