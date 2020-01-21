صور تكشف التحول الكبير في بنية «صلاح» الجسمانية

طلال الغامدي(صدى):

أظهرت صور متداولة للاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التحول الكبير الذي طرأ على بنيته الجسمانية، بعد قدومه إلى أوروبا.

والتزم صلاح نظاما غذائيا صارما وواظب على ممارسة تمرينات قوية، ليحول جسمه إلى كتلة من العضلات، تشابه أجساد نجوم اللعبة الأقوى جسمانيا.

وكشف صلاح عن برنامجه التدريبي في مقابلة سابقة عام 2018 قائلا : “عادة أذهب للتمرين مع الفريق صباحا، ثم أذهب إلى جلسة النقاهة والاستشفاء لساعتين، أركز فيها على الإصابات والآلام في الجسد”.