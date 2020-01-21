بالفيديو السدحان يعلق على مشاركة الفنان محمد رمضان في موسم الرياض

الرياض(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان على مشاركة الفنان المصري محمد رمضان في فعاليات موسم الرياض بالمملكة.

وقال السدحان “ما لقيتوا إلا أنا تسألوني هالسؤال.. أنا الموسم بحد ذاته أنا مع الموسم، ولكن في أشياء أنا لست معها بحكم عمري وبحكم تجربتي وإني أب.. وأنا رجل مسؤول فيما يطرح ويقدم للملتقي.. ومو أنا اللي أقيم، هذا يوجه للقائمين على الموضوع”.

وأضاف السدحان أن موسم الرياض النقلة الرائعة” وكانن المفترض أنها صارت من فترة زمنية، وجهود جبارة بذلها معالي المستشار، وإذا هناك أخطاء في موسم الرياض ففي كل مكان أخطاء”.