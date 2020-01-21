«سعود الطبية» تنفي وجود علاقة بين برودة الطقس وآلام المفاصل

عادل الحربي(صدى):

أكد مركز التأهيل الطبي بمدينة الملك سعود الطبية أنه لا توجد براهين علمية تؤيد وجود علاقة بين برودة الطقس والضغط الجوي وبين آلام المفاصل، كما يعتقده بعض الناس.

وقال استشاري التأهيل الطبي ياسر الثبيتي بالمركز إن لآلام المفاصل عوامل كثيرة منها (الجلوس الخاطئ، التغذية غير الصحية، حمل الأشياء الثقيلة أو حملها بشكل خاطئ، لبس الأحذية غير المناسبة، أمراض السمنة، إهمال علاج الإصابات، عدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط).

ونوَّه الثبيتي إلى أن آلام المفاصل عادةً ما تنبهنا لوجود مشاكل صحية أخرى تخص العضلات أو الأربطة أو الأنسجة والأغشية حول المفصل، داعياً لاتباع نظام غذائي سليم، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، وكذلك لبس الأحذية الصحية؛ لتفادي حدوث آلام المفاصل.