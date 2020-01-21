يحق للمجني عليه تحريك دعوى جزائية خاصة أمام المحكمة المختصة مباشرة

فهد القزيز(صدى):

أوضحت النيابة العامة، إنه يحق للمجني عليه- أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.

ولفتت إلى أن يحق للمجني عليه أو من ينوب عنه مباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة المختصة في هذه الحالة إبلاغ المدعي العام بالحضور، وفقُا لما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية.

وقالت النيابة إن نظام الإجراءات الجزائية راعى هو ولائحته التنفيذية طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.