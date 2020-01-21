الأمير فيصل بن بندر يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم ، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

‎واطلع سمو أمير منطقة الرياض، على استعدادات تنظيم “منشآت” لملتقى بيبان الرياض والذي يهدف إلى التأهيل الشامل لبناء قدرات رواد الأعمال الطموحين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع الكفاءات الادارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

‎واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها “منشآت”، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وبناء قدراتها، إلى جانب تشجيع قطاع ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسهيل مزاولة الأعمال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض على أهمية دعم الأفكار وطموح الشباب وتقديم التسهيلات والتشجيع الكامل لهم ومشاركة أراءهم واقتراحاتهم مثمناً دور الهيئة في هذا الجانب وما تقوم به من نشاطات ومبادرات وملتقيات تعزز الأهداف وتنشد المستوى الكامل والمميز .

وجاءت انطلاقة ملتقى بيبان من الرياض في عام 2017م، ليتجه بعدها إلى 6 محطات في منطقة القصيم ومنطقة عسير ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل، متفردا بجمعه لكافة المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقفٍ واحد، وتقديمه لحلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

‎يشار إلى مؤتمر بيبان سيعقد في 30 يناير 2020م تحت عنوان “بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة”، يناقش خلاله الخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار الإقليميين عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وسيشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوعية بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي ومتطلبات التطوير.