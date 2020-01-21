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نوماك تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة

نوماك تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مهندس مسؤول المناوبة

مهام الوظيفة :-

– الامتثال لقواعد السلامة واللوائح.
– الدراية التامة بمخاطر السلامة في المصنع.
– الدراية باتفاقات التشغيل والصيانة النباتية ، P & IDs ، وإجراءات التشغيل الموحدة ، وتعليمات العمل ، وإجراءات تشغيل الطوارئ ، وكذلك المتطلبات التنظيمية وأي وثائق أخرى ذات صلة.
– التأكد من تشغيل المصنع وفقًا للمعايير المحددة مع الحد الأدنى من المخاطر التي يتعرض لها الرجال والآلات والمواد ، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة
– التنسيق مع جميع الإدارات الأخرى على جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات المصنع أثناء التحول والامتثال لقواعد السلامة واللوائح.
– متابعة الجداول التشغيلية المحددة مسبقاً لتحقيق توافر الإنتاج المستهدف بأمان وكفاءة. .
– تنسيق جميع الأنشطة أو التغييرات في حالة المصنع مع مدير العمليات.
– اتخاذ قرارات سريعة في الحال لتصحيح العيوب أو الاضطرابات.
– اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال حالة الطوارئ.
– الإشراف على قائمة التحقق من بدء التشغيل ، والتحقق من التعشيق ، واختبارات الحماية ، والأنشطة غير الروتينية مثل الحفظ ، وتنظيف الأحماض ، إلخ.
– إصدار تصاريح العمل لقسم الصيانة المعنية. وإصدار أو إلغاء تصاريح العمل لكل ترخيص.
– رصد الوضع العام للمصنع وتلخيص الأنشطة في دفتر السجل.
– ملء تقارير حالة المصنع اليومية وترحيل جميع الأنشطة التي حدثت.
رابط التقديم : من خلال الرابط التالي هنا


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