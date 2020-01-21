اغتصاب متظاهرة داخل السجن على يد ضابط إيراني

وكالات(صدى):

قالت رها بحريني الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية، إن أحد السجون الإيرانية شهدت اغتصاب متظاهرة في إيران على يد ضابط أمن.

وأوضحت أن تأكيد هذه الواقعة سيكون بمثابة تعذيب جسدي وجنسي وسينتهي بمحاكمة هذا الضابط دوليا.

وهاجمت بحريني تجاهل كبار مسؤولي النظام الإيراني؛ على خلفية الانتهاكات التي تُرتكب بحق المتظاهرين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات.