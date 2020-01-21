  • الثلاثاء 21

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. اغتصاب متظاهرة داخل السجن على يد ضابط إيراني

اغتصاب متظاهرة داخل السجن على يد ضابط إيراني

اغتصاب متظاهرة داخل السجن على يد ضابط إيراني
وكالات(صدى):

قالت رها بحريني الباحثة في الملف الإيراني بمنظمة العفو الدولية، إن أحد السجون الإيرانية شهدت اغتصاب متظاهرة في إيران على يد ضابط أمن.

وأوضحت أن تأكيد هذه الواقعة سيكون بمثابة تعذيب جسدي وجنسي وسينتهي بمحاكمة هذا الضابط دوليا.

وهاجمت بحريني تجاهل كبار مسؤولي النظام الإيراني؛ على خلفية الانتهاكات التي تُرتكب بحق المتظاهرين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91602 ] نشر منذ 27 دقيقة

السائله إما غشيمه على نياتها او انها تستلعن ..

.. وهل الصك ماده مصنَّعه لتنتهي صلاحيتها !! أي غباء هذا ……….!!؟

[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 20 دقيقة

عادي وطبيعي في مجتمع يؤمن بالمتعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *